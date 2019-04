Een 45-jarige man uit Breda is vrijdagavond laat naar het ziekenhuis gebracht met een schotwond. Hij bleek zichzelf te hebben verwond in zijn woning in de Ahornstraat, meldde de politie zaterdag.

Omdat aanvankelijk niet duidelijk was hoe de man gewond was geraakt, rukte de politie met meerdere eenheden uit. Ook werden een man en vrouw aangehouden die eveneens in de woning aanwezig waren. Ze worden nu niet meer als verdachten gezien. Het vuurwapen is in beslag genomen.