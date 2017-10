Man schiet tijdens rondleiding in kasteel

Een man heeft maandagmorgen een schot gelost tijdens een rondleiding in Kasteel Ter Horst in Loenen (Gelderland). Niemand raakte gewond. Waarom de man schoot is de politie aan het uitzoeken, aldus een woordvoerder.

De rondleiding door het particulier bewoonde kasteel uit 1557 was net begonnen toen de man binnenkwam. Hij dreigde met een vuurwapen. Gealarmeerde agenten kwamen net het kasteel aan de Hoofdweg binnen toen ze een schot hoorden. Nadat iedereen in veiligheid was gebracht, is de verdachte ontwapend en gearresteerd.

Het kasteelterrein is afgezet voor onderzoek. Voor de geschrokken bezoekers is volgens de politie opvang geregeld.