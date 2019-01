In de Amerikaanse stad Texas City heeft een man twee kinderen in de leeftijd van 5 en 2 jaar en een baby doodgeschoten. Een vrouw raakte zwaargewond en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie verdenkt de 27-jarige Junaid Hashim Mehmood van de drievoudige moord en is nog naar hem op zoek. Van de verdachte is een foto vrijgegeven. Hij wordt als vuurwapengevaarlijk beschouwd.