Een 80-jarige man uit Zierikzee is zaterdagmiddag verdronken nadat hij met zijn brommobiel in de sloot in Kamperland was gereden. Dat meldt de politie zondag.

De man raakte vermoedelijk de berm en kon zijn voertuig niet meer op de weg houden. Hij reed enkele meters door de berm en belandde in de sloot aan de Krommeweg. De hulpdiensten konden hem niet meer redden.