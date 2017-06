Man rijdt met 130 door voetgangersgebied

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Steenbergen een achttienjarige jongen opgepakt die met zijn auto 130 kilometer per uur in een voetgangersgebied reed.

Hij had via de 30 kilometerzone geprobeerd te ontkomen aan een motoragent. Die had gezien dat de automobilist elders in de Brabantse gemeente met hoge snelheid door de straten had gesjeesd.

Het lukte de motoragent uiteindelijk de jongen te arresteren nadat die uit de auto was gestapt en probeerde lopend te ontkomen. Hij is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. De offcier van justitie buigt zich over de zaak.