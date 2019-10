Man rijdt in op uitgaanspubliek Deventer

Een automobilist heeft zondagmorgen rond 05.30 uur op een plein in het centrum van Deventer diverse mensen aangereden en is er vervolgens vandoor gegaan. Volgens de politie raakten vijf mensen gewond. Een van hen kon ter plekke worden behandeld, de vier anderen moesten naar het ziekenhuis. Hun verwondingen zijn niet levensbedreigend en ze waren allemaal aanspreekbaar, aldus een politiewoordvoerder.

Mogelijk is er opzet in het spel, al wordt een ongeluk nog niet uitgesloten. Volgens de politie ging er een ruzie aan het incident vooraf. Een man is aangehouden die daarbij betrokken was. Naar de auto en de bestuurder wordt nog gezocht, onder meer vanuit de lucht per helikopter. Over de auto „hebben we al veel informatie”, aldus de woordvoerder.

Het incident gebeurde op de hoek van de Brink en de Keizerstraat, het begin van het uitgaanscentrum van Deventer. De materiële schade is groot. Terrasstoelen en tussenschotten zijn vernield.