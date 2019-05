Man rijdt in op avondvierdaagse Westerbork

Een 58-jarige man is woensdagavond ingereden op een groep kinderen en volwassenen die meededen aan de avondvierdaagse Westerbork in Drenthe, zegt een woordvoerder van de politie. Een kindje kon net op tijd door een begeleider van straat worden gehaald. Daarbij werd de begeleider door de zijspiegel van de auto in zijn rug geraakt. Verder raakte niemand gewond.

’‘Het had allemaal heel anders kunnen aflopen’’, aldus de woordvoerder. De dader, een bewoner van Westerbork, werd later herkend door dorpsgenoten, waarop hij kon worden gearresteerd. Hij zit vast op verdenking van poging tot doodslag.

Volgens de politie waren de kinderen erg geschrokken van de auto die heel hard reed met piepende banden. Het is nog niet bekend wat het motief was van de verdachte. Het incident gebeurde bij Het B.G. van Weezelplein, midden in het dorp.