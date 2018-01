Man rijdt gebouw sociale dienst binnen

Een man is maandagmiddag in Lisse met zijn auto het gebouw van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek binnengereden. De politie gaat ervan uit dat de 52-jarige inwoner van Hillegom het met opzet heeft gedaan. Hij is voor verhoor meegenomen naar het bureau.

De man reed met zijn rode personenauto de toegang van het pand aan de Hobahostraat binnen. Niemand raakte gewond, maar het gebouw werd wel voor korte tijd ontruimd. Behalve de politie kwam ook de brandweer erbij.

De ISD voert voor alle inwoners van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een woordvoerder kon niks zeggen over de achtergrond van het incident. De dienst heeft na de aanrijding de resterende afspraken voor maandag afgezegd.