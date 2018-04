Man rijdt 107 km/u, terwijl hij maximaal 25 km/u mag

Op de Nesweg in Kampen is maandagavond een man aangehouden die 107 kilometer per uur reed in een voertuig waarvoor een snelheidslimiet van 25 kilometer per uur geldt. Dat meldt de politie.

De bestuurder had nog maar zes weken zijn rijbewijs. Deze werd ingenomen. Ook zijn voertuig, een zogenaamde MMBS, werd in beslag genomen.