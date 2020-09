Man richt vanaf balkon wapen op motorrijder om lawaai

Een 53-jarige Rotterdammer die zich maandagavond stoorde aan het geluid van een motor en een wapen richtte op de bestuurder, is aangehouden door de politie. Omdat de verdachte zich verzette, heeft de politie een waarschuwingsschot gelost.

De motorrijder, een 25-jarige Rotterdammer, wilde rond 19.30 uur in de Strobloemstraat wegrijden op zijn motor. De verdachte dreigde vanaf zijn balkon met een luchtdrukpistool omdat hij zich ergerde aan de herrie, aldus de politie dinsdag.

Agenten hielden de man aan toen hij uit zijn woning kwam. Daarna doorzochten ze zijn woning en vonden het wapen onder een matras. De verdachte is opgepakt, het wapen is in beslag genomen.