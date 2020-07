Man reed met opzet school Grootebroek binnen vanwege conflict

De man die woensdagavond met een auto een basisschool in Grootebroek (Noord-Holland) binnenreed, deed dit opzettelijk. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een 55-jarige man die volgens de politie „een conflict had met mensen van de school”. Over de aard van dat conflict wil de politie niets zeggen.

De man was woensdagavond basisschool ’t Palet binnengereden. Hij belandde in de gang van de school. Op het moment van zijn actie waren er leerlingen en ouders in de school aanwezig voor een eindfeest. „Zij waren op dat moment niet in de gang, maar twee of drie minuten ervoor wel. Dit had slecht kunnen aflopen”, aldus een woordvoerder van de politie.

De man bleek onder invloed van alcohol, zo wees een test uit. Het verhoor van de man gaat donderdag verder. Het is nog niet exact bepaald waarvan hij wordt verdacht, maar de politiewoordvoerder verwacht dat hem de vernieling van het gebouw en poging tot doodslag ten laste zal worden gelegd. Hij zegt dat de schrik bij de mensen die in de school waren groot is geweest. „Er is nazorg geregeld voor hen.”

Volgens De Telegraaf was er in de school een afscheidsvoorstelling bezig van leerlingen van groep 8. Een woordvoerder van de school vertelde de krant dat de auto wel zo’n 20 meter de school was binnengedrongen. Burgemeester Ronald Wortelboer zei tegen De Telegraaf dat het om een ernstig incident gaat. „Wat ik hier aantrof, was een onwerkelijk einde van wat een gezellige avond had moeten zijn om het schooljaar af te sluiten. De mensen zijn enorm geschrokken. Het grote geluk is dat er niemand gewond is geraakt.”