Man reed huis binnen, vrouw vrijgelaten

De auto die zondagochtend een huis in Luyksgestel (Noord-Brabant) binnenreed, werd bestuurd door een 26-jarige man uit Letland. De politie heeft dat maandag bekendgemaakt. Door het ongeval overleed een 75-jarige man die in het huis lag te slapen. De veroorzaker was onder invloed van alcohol. Hij had 3,5 keer te veel gedronken en zit vast.

Een veertigjarige vrouw die ook in de auto zat, ligt nog in het ziekenhuis. Aanvankelijk was onduidelijk wie van de twee achter het stuur zat op het moment dat de auto het huis binnenreed.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog onduidelijk. De wagen reed dwars door een muur waarachter de bewoner lag te slapen. De man werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed.