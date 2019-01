Man ramt politieauto en vlucht

Een 29-jarige man uit Hoevelaken heeft in de nacht van zondag op maandag in het centrum van Amsterdam een politieauto geramd. De automobilist ging er vervolgens vandoor en bij de achtervolging belandde de politieauto tegen een paal. De agenten raakten hierdoor gewond. Een van hen bleek een gekneusde hand te hebben opgelopen en zijn collega kampt met nek- en rugklachten.

De bestuurder crashte in zijn vlucht op de Prins Hendrikkade, waar hij tegen het verkeer in reed en bij het sturen naar de juiste rijstrook de controle over het stuur verloor. Hij ging er vervolgens te voet vandoor, maar werd al gauw ingehaald door de politie. De man verzette zich hevig bij zijn aanhouding, waarop de agenten pepperspray gebruikten om hem te overmeesteren.

De automobilist was vermoedelijk onder invloed van drugs, bleek op het politiebureau. Zijn rijbewijs is ingenomen.