Man raakt bekneld onder auto en sterft

Een 26-jarige Nederlander die in het Duitse Nordhorn woont, is daar om het leven gekomen tijdens het werken aan een auto. Terwijl de man onder de wagen aan het werk was, kwam de auto bovenop hem terecht. Iemand vond hem en waarschuwde de hulpdiensten, maar de Nederlander stierf ter plekke.

De man wilde aan de terreinwagen van een buurman werken. Hij zette de achterwielen van de auto op een speciale verhoging, een oprijbok. Vervolgens kroop hij onder de wagen. Door nog onbekende oorzaak rolde de auto van de brug af.