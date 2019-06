Man probeert brand te stichten in school

Een nog onbekende man heeft dinsdagochtend geprobeerd brand te stichten op een middelbare school in Amsterdam. Hij liep het gebouw van havo De Hof aan de Dapperstraat rond 11.00 uur binnen en scholieren zagen hem daar rennen. ’‘Hij stond half in brand’‘, zei een leerling tegen de lokale zender AT5.

’‘De verdachte is het schoolgebouw uitgelopen en we hebben hem nog niet aangehouden’’, bevestigt een politiewoordvoerder. Via Burgernet is een signalement van hem verspreid. Het gaat om een man van tussen 20 en 30 jaar, ongeveer 1,65 meter lang, met een pokdalig gezicht en mogelijke brandwonden. De man draagt volgens de politie een grijze trui en een rode rugzak.

Het schoolgebouw in Amsterdam-Oost is ontruimd.