Man pleegt zelfmoord in Eindhovense cel

In een cellencomplex van de Eindhovense politie heeft een arrestant zelfmoord gepleegd. Toen medewerkers zondag aan het begin van de avond in de cel van het complex aan de Mathildelaan kwamen, troffen ze de man aan. Reanimatie was tevergeefs, meldt de politie maandag.

Waarom de man vastzat en om wie het gaat, is niet bekendgemaakt. Nabestaanden zijn op de hoogte gebracht.

De politie uit een ander district (Den Bosch) en de forensische recherche van de eenheid Zeeland-West-Brabant onderzoeken hoe de arrestant zich van het leven kon beroven.