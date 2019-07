Man overlijdt na val of sprong uit vrachtauto

De man die zaterdag viel of sprong uit een vrachtauto met een Roemeens kenteken is overleden. Het voorval had plaats bij het Zuid-Hollandse knooppunt Hellegatsplein. De man stierf nog op de plek des onheils, aldus de politie.

Er zaten behalve het slachtoffer nog zeven mensen achter in de vrachtwagen, vermoedelijk allemaal uit Eritrea. De bestuurder wordt verhoord. Er is mogelijk sprake van mensensmokkel.

De A29 (Bergen op Zoom-Rotterdam) was vanwege het ongeluk een paar uur afgesloten. Even na 15.00 uur is de weg vrijgegeven.