Man overlijdt na val in water Maassluis

Een man is zaterdag om het leven gekomen nadat hij in het water was gevallen aan de Deltaweg in Maassluis. De hulpdiensten die massaal waren uitgerukt hadden nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten, aldus de veiligheidsregio.

De man viel door nog onbekende oorzaak in het water bij de brug over de haven. Een andere man sprong hem achterna en bracht hem naar de kant. Daar werd hij door hulpdiensten uit het water gehaald en gereanimeerd.

De man die in het water was gesprongen is niet gewond geraakt. De exacte toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.