Man overlijdt na ongeluk op A50

Een 52-jarige man uit Oosterhout is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een ongeluk op de A50 bij het Noord-Brabantse Nistelrode.

Een vrachtwagen reed vrijdag op een stilstaande of langzaam rijdende file. Bij het ongeluk waren meerdere personenauto’s betrokken. Er vielen zes gewonden, van wie twee zwaargewonden. Alle zes zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de man overleed.

De 60-jarige Roemeense vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Uit een blaastest is volgens de politie gebleken dat hij niet had gedronken.