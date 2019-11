Een 78-jarige fietser uit Arnhem is donderdagmorgen overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen door een verkeersongeval op 5 november. De man was op de Mahlerstraat in zijn woonplaats aangereden door een automobilist, die na het ongeval doorreed.

De bestuurder is nog steeds niet gevonden. De politie stelt dat de automobilist mogelijk in een Nissan reed.