Een 54-jarige man is maandag in het ziekenhuis overleden nadat hij ’s ochtends een ongeluk had met zijn bestelbus. Dat gebeurde rond 06.45 uur op de N201 in de buurt van Amstelveen.

De bestelbus met aanhanger raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een naastgelegen sloot terecht. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden. De weg was vanwege het ongeval een tijd afgesloten.