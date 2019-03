In Zaandam is op een scheepswerf aan het Kruisbaken een man om het leven gekomen, doordat hij een mast op zijn hoofd had gekregen. De identiteit van de man is nog niet bekend.

Een traumahelikopter was opgeroepen, maar hulp mocht niet meer baten.

Het is nog niet duidelijk waardoor het ongeluk kon gebeuren. De inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, doet onderzoek.