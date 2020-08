Een 37-jarige Hagenaar is in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen door een verkeersongeval op de A13 bij Rotterdam. De politie meldt dat de man werd aangereden toen hij vermoedelijk hulp wilde verlenen bij een pechgeval van een andere automobilist. Door het ongeval is de A13 richting Rotterdam na Delft-Zuid tijdelijk voor alle verkeer afgesloten.