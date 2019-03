Bij een bedrijf aan de Emrikweg in Haarlem is dinsdag een werknemer overleden nadat hij een stalen balk van 500 kilo tegen zijn hoofd had gekregen.

Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse maar hulp mocht niet meer baten.

De inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, doet onderzoek naar het ongeval.