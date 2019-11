Een 50-jarige man die zaterdag ernstig gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Eindhoven is zondagochtend overleden in het ziekenhuis. Dat meldt de politie op Twitter.

De man uit Den Bosch raakte bekneld onder de rolpoort van het autobedrijf waar hij werkte. Hij werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. Omdat het om een arbeidsongeval gaat, doet de Inspectie SZW onderzoek.

Voor medewerkers van het bedrijf is slachtofferhulp ingeschakeld.