Een 21-jarige man uit Hollum op Ameland is dinsdagmiddag in zijn woonplaats om het leven gekomen nadat hij was aangereden door een kraanauto. Volgens de politie overleed hij ter plaatse.

De man liep op de Fabrieksweg toen hij door nog onbekende oorzaak werd aangereden door de kraanwagen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.