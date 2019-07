Man overlijdt bij politiebureau in Spijkenisse

Bij het politiebureau in Spijkenisse is donderdagochtend een man overleden. Waar hij precies aan is overleden, kon de politie mede in verband met het nog lopende onderzoek niet meedelen.

De politie werd rond 03.00 uur gealarmeerd door buurtbewoners in Hellevoetsluis. Daar liep een man op straat die om hulp schreeuwde. Agenten namen hem mee naar het bureau in Spijkenisse, waar de man kort na aankomst op de binnenplaats van het bureau overleed. De politie en ambulancepersoneel hebben hem nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

De Rijksrecherche onderzoekt het voorval. Of de man verwondingen had, kon een politiewoordvoerster niet zeggen.