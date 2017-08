Een 65-jarige man die donderdagavond moest worden gereanimeerd na een vechtpartij in Valkenburg, is in het ziekenhuis overleden. De politie meldt dat agenten vrijdag buurtonderzoek gaan doen om te achterhalen wat de aanleiding was voor de vechtpartij en wie erbij betrokken waren.

De vechtpartij vond rond 23.00 uur plaats op de Salviastraat. Er deden meerdere mensen aan mee.