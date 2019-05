Een man is zondag overleden nadat hij van het dak was gevallen van een huis. Hij was bezig met onderhoudswerk en kwam ten val. De politie meldt dat de man door een ambulance is meegenomen, maar even later bleek te zijn overleden.

Volgens het Eindhovens Dagblad was de man een dakkapel aan het schoonmaken aan de achterkant van zijn woning. Daarvoor had hij een balk op het dak gelegd. De balk schoof weg, waarna de man vanaf een hoogte van zes meter naar beneden viel. Hij kwam op zijn hoofd terecht.