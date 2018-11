Man overleden na steekpartij in Breda

Bij een steekpartij in Breda is een 23-jarige man uit Dordrecht zwaargewond geraakt en later overleden. Een man (36) uit Breda is opgepakt op verdenking van doodslag. De politie benadrukt dat alles er op wijst dat de jonge man een geheel willekeurig slachtoffer was. De politie baseert dat op beelden en het verhoor van een aantal getuigen.

De steekpartij was in de Adriaan van Bergenstraat. Na een melding vonden agenten daar het hevig bloedende slachtoffer, maar hulp mocht niet meer baten. Met een goed signalement van de vermoedelijke dader ging de politie op zoek naar de dader.

Na een tip van een omstander bleek de vermoedelijke dader zich te hebben verstopt bij de ingang van een parkeergarage.