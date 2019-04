Man overleden na sprong uit brandende flat

De 27-jarige bewoner die bij een brand in een portiekflat in Rotterdam uit het raam sprong is aan zijn verwondingen overleden, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Zaterdagmiddag woedde een grote brand in de flat aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid. Een andere persoon, een voorbijganger, raakte daarbij gewond.

Enkele naastgelegen panden werden uit voorzorg ontruimd. De brand ontstond boven een kapsalon en verspreidde zich over drie verdiepingen. De brand is inmiddels onder controle. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan.