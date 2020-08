Een man is zondagavond in Uden omgekomen door een schietpartij op de Batenburglaan, meldt de politie. De man raakte door de schietpartij zwaargewond. Hij is nog gereanimeerd maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht.

De identiteit van het slachtoffer en de verdachten is nog niet bekend.

De politie doet onderzoek.