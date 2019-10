Een 29-jarige Amsterdammer is overleden nadat hij afgelopen nacht gewond was geraakt door een schietincident. Dat gebeurde rond 01.30 uur op de Jacob Krausstraat in stadsdeel Nieuw-West. De politie is op zoek naar de schutter, die er te voet vandoor was gegaan.

Het slachtoffer is een Amsterdammer die bekend is bij de politie. Toen de hulpdiensten op een melding afkwamen hebben ze hem gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar is hij overleden.