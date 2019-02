Een 34-jarige motorcrosser uit Harderwijk is overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen door een ongeval op een crossbaan in Ermelo. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door Omroep Gelderland.

De man uit Harderwijk was zaterdagmiddag tijdens het rijden van een ronde op de baan van Ermelo zwaargewond geraakt en daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken.