Een 58-jarige man uit Amstelveen is om het leven gekomen, nadat hij in het weekend op de Westhavenweg in Amsterdam met hoge snelheid tegen een slagboom van een spoorwegovergang was gereden. Het slachtoffer overleed in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De automobilist belandde na de aanrijding met zijn voertuig in de sloot. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, voordat hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.