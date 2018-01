In het Friese plaatsje Tzum (bij Franeker) is maandag een man overleden nadat hij onder een vrachtwagen terecht was gekomen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren wordt nader onderzocht, meldde een woordvoerder van de politie.

Het ongeval vond plaats op een bedrijventerrein. Omdat het om een bedrijfsongeval gaat, wordt het onderzoek uitgevoerd door de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie.