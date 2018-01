Een medewerker van een recyclingbedrijf in Apeldoorn die donderdag zwaargewond raakte door een bedrijfsongeval, is vrijdag in het ziekenhuis overleden, meldt de directie.

Volgens De Stentor is het slachtoffer een 45-jarige man uit Brummen. Na het ongeval zou hij niet meer bij bewustzijn zijn geweest. De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, doet onderzoek.