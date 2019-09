Een 80-jarige man is overleden nadat hij op een landbouwperceel in Roosendaal was aangereden door een landbouwvoertuig. De man overleed ter plekke. Politie en de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) onderzoeken wat er is gebeurd.

Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag, aan de Holderbergsestraat. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.