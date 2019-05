Door een bedrijfsongeval is woensdag aan de Tilstraat in Nieuwe Pekela een man overleden. De man, van wie de politie geen identiteit bekend maakte, raakte zwaargewond en overleed later ter plaatse. Hulpverleners hebben hem nog geprobeerd te redden maar dat is uiteindelijk niet gelukt.

De politie zegt op dit moment niet meer te kunnen vertellen over de toedracht. Volgens RTV Noord gebeurde het ongeval op een boerenerf en raakte het slachtoffer bekneld.