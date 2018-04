Een nog onbekende man is overleden nadat hij was aangereden door een vrachtwagen in Amsterdam-Zuid. Het ongeluk gebeurde maandagochtend in de buurt van de Amstelveenseweg. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Hoe de aanrijding kon gebeuren, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de politie was het slachtoffer een voetganger. Over zijn identiteit is nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur is zoals gebruikelijk door de politie gehoord.