Man overleden door aanrijding bij Julianadorp

Een 41-jarige man uit Schagen (Noord-Holland) is zaterdagochtend vroeg om het leven gekomen door een botsing tussen twee auto’s op de N9 bij Julianadorp. Volgens de politie zijn de twee voertuigen vermoedelijk frontaal op elkaar gebotst.

Een 40-jarige man uit Schagen die bij hem in de auto zat, raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Een 61-jarige man uit Den Helder die in de andere auto zat, raakte zwaargewond en is eveneens naar het ziekenhuis gebracht.

De toedracht van het ongeval is nog niet bekend.