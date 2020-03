Door een schietpartij bij een woonwagenkamp aan de Ossenwaard in het Utrechtse dorp Cothen is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is nog wel behandeld aan zijn verwondingen, maar is uiteindelijk toch overleden.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Het gaat om een incident in de relationele sfeer.

De omgeving van het kamp werd donderdagochtend afgezet.