Man overleden aan gevolgen ongeval in Nederweert

Een 76-jarige man uit Nederweert is woensdag in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een verkeersongeval in zijn woonplaats. Dat maakte de politie donderdag bekend.

De man raakte ernstig gewond door een frontale aanrijding in de nacht van zondag op maandag op de Wetering in Nederweert. De drie inzittenden van de auto’s raakten daardoor gewond. Het ging om een echtpaar uit Nederweert en een 21-jarige man uit Helmond. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht.

De 76-jarige man was bestuurder van een van de auto’s. Zijn 73-jarige echtgenote kon het ziekenhuis maandag alweer verlaten, evenals de 21-jarige bestuurder van de tegenligger.