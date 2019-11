Man overgoten met zoutzuur in Amsterdam

Een 34-jarige man is maandag in Amsterdam overgoten met zoutzuur. De politie heeft een 63-jarige man aangehouden, die nog vast zit en wordt verdacht van zware mishandeling. Het incident gebeurde buiten op de Johan M. Coenenstraat in Oud-Zuid. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en kon na behandeling weer gaan.

De politie vond ter plekke de fles met zoutzuur. De verdachte meldde zich meteen bij de agenten en verklaarde dat hij het bijtende zuur in het gezicht van het slachtoffer had gegooid. De aanleiding is nog niet bekend. De mannen verbleven in hetzelfde pand.