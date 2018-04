Man opnieuw opgepakt voor liquidatie Breda

Een 42-jarige man is woensdagochtend opnieuw opgepakt voor betrokkenheid bij de liquidatie van een zestigjarige man begin januari vorig jaar in Breda. De verdachte was in mei 2017 al eens aangehouden in de gevangenis in Grave, waar hij zat vanwege een andere zaak. Een paar dagen later besloot de rechter-commissaris echter dat er niet genoeg bewijs was om hem voor deze zaak nog langer vast te houden.

Bij de schietpartij kwam Peter van der Linde uit Breda om, een bekende van de politie. Agenten die op 6 januari afgingen op een melding van schoten troffen het slachtoffer zwaargewond aan op een fietspad bij de Lunetstraat. Pogingen hem te reanimeren waren tevergeefs. De man is vermoedelijk na het verlaten van een café in de buurt beschoten.

De 42-jarige man kwam gedurende het onderzoek als verdachte in beeld. Hij werd woensdag opnieuw opgepakt, omdat er nieuwe „feiten en omstandigheden” bekend zijn geworden, aldus de politie.

In de zaak werd in maart vorig jaar ook een man uit Sprundel aangehouden, die nog steeds vastzit.