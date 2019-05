Man opgepakt voor vernielen auto’s

De politie heeft zaterdag een 27-jarige inwoner van Terneuzen opgepakt; vermoedelijk heeft hij meerdere spiegels en ruitenwissers van geparkeerde auto’s gesloopt. Na de eerste inventarisatie staat de teller op 34 vernielingen, aldus de politie. De man had flink te veel gedronken.

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere meldingen van de vernielingen. Rond 02.30 uur kwam de eerste: in de omgeving van de Beukenstraat zou een man spiegels van auto’s aan het vernielen zijn. Even later kwamen er meldingen uit een straat 100 meter verderop. Getuigen konden goed beschrijven hoe de vernieler eruitzag en even later hielden agenten hem aan. Hij hield zich gebukt schuil tussen geparkeerde auto’s.