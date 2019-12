Man opgepakt voor vernielen 64 auto’s

Een 44-jarige man uit het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs is aangehouden voor het vernielen van 64 auto’s in zijn woonplaats. Hij meldde zich zelf bij de politie, nadat iemand beelden online had gezet, meldt een politiewoordvoerder.

De man sloeg toe in zes straten en vernielde onder meer ruitenwissers en spiegels. Mogelijk is hij tekeergegaan op nog meer auto’s; de politie roept mensen op die nog geen aangifte hebben gedaan dat wel te doen.

Wanneer de man precies toesloeg, weet de politiewoordvoerder niet. Waarom hij de auto’s op de korrel nam, is nog onduidelijk.