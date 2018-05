Man opgepakt voor verkopen PayPal-accounts

Een 28-jarige man uit Rotterdam is opgepakt, omdat hij de toegang tot gekraakte accounts van betalingsdienst PayPal had verkocht. Wie bij hem gebruikersnamen en wachtwoorden kocht, kon spullen aanschaffen en reizen boeken op kosten van nietsvermoedende slachtoffers.

De man handelde onder meer op Hansa Market, een ondergrondse marktplaats op het dark web, een verborgen deel van internet. Hansa Market werd vorig jaar in het diepste geheim overgenomen door de Nederlandse politie. Die kon zo kopers en verkopers in de gaten houden. Bij het onderzoek bleek dat de man ook actief was op andere marktplaatsen, zoals Dream Market.

Gestolen PayPal-accounts zijn erg geliefd bij cybercriminelen. Die zijn bereid veel geld te betalen voor gebruikersnamen en wachtwoorden.

Het is niet bekend hoeveel geld de man wilde hebben voor een account, hoeveel accounts hij heeft verkocht en hoeveel schade de echte gebruikers daarvan hebben geleden. Het is ook niet bekend of de man de accounts zelf heeft gehackt, of dat hij ze heeft gekocht van anderen.