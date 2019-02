Man opgepakt voor steken hardloper en fietser

Een 32-jarige man uit Den Haag is aangehouden op verdenking van het steken van een hardloper en een fietser, woensdagavond in Den Haag. De verdachte werd opgepakt in Sittard.

Op de Van Alkemadelaan werd rond 19.15 uur een 17-jarige jongen in zijn arm gestoken toen hij de verdachte aansprak die zijn fietsband probeerde lek te steken. Korte tijd daarvoor zou de man een hardloper meerdere keren in zijn lichaam hebben gestoken in de De Mildestraat. Beide slachtoffers moesten in het ziekenhuis worden behandeld aan hun verwondingen.

De politie deed na meerdere tips onderzoek op verschillende adressen in Den Haag. Uiteindelijk leidde dat naar de verblijfplaats van de verdachte in Sittard. De man is overbracht naar het politiebureau. Over het motief is niets duidelijk.