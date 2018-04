De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 32-jarige man uit Kortenhoef in Noord-Holland opgepakt. De man wordt in verband met de vondst van 184 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven in december vorig jaar.

De FIOD heeft de woning van de verdachte doorzocht en contant geld, een vuurwapen, een auto en twee motoren in beslag genomen.

De drugs zaten in een container afkomstig uit Suriname. De opsporingsdienst hield in december al een 77-jarige Rotterdammer aan.